رئيس البرلمان يكشف تفاصيل لقاء النواب مع وزير الدفاع بمناسبة نصر أكتوبر

كشف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تفاصيل لقاء أعضاء البرلمان أمس مع وزير الدفاع، والقوات الجوية.



وأكد عبد العال أنه بالأمس كانت هناك دعوة من الفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لكل أعضاء المجلس لزيارة متحف القوات الجوية، وبعض المنشآت الأخرى للاطلاع على ما تقوم به القوات المسلحة، في إطار احتفالات القوات المسلحة المصرية الباسلة بالذكرى الخامسة والأربعين لنصر السادس من أكتوبر، الذي أعاد فيه المقاتل المصري البطل لأمتنا كرامتها.



وقال: "هذا اليوم رفعنا أعلام السيادة على أرض سيناء، وهزمنا الهزيمة، وأكدنا للعالم كله جلال عزتنا وقوة إرادتنا وشموخ رايتنا، واحتفال القوات الجوية بعيدها السنوي الذي يوافق يوم الرابع عشر من الشهر الجاري، وهنا يجب أن نذكر بالخير نسور قواتنا الجوية الأبطال الذين كانوا الشرارة الأولى لمعركة النصر، بعد أن دكوا حصون خط بارليف المنيع".



وأضاف: "بهذه المناسبة اسمحوا لي، أن أتوجه باسمي وباسمكم جميعا بتسجيل وافر الشكر للفريق أول محمد أحمد زكي، والفريق طيار محمد عباس حلمي هاشم قائد القوات الجوية، وجميع قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة، على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة" وتابع: "أسجل بكل إعزاز وتقدير أن هذا اللقاء قد جاء معبرًا بحق عن التلاحم الرائع بين الشعب ممثلا في نوابه، وجيشه الوطني ممثلا في قادته العظام، ذلك التلاحم الذي كان وسيظل على الدوام بإذن الله العمود الفقري للدولة المصرية، وقوتها الحقيقية في مواجهة المشكلات والتحديات، والانطلاق بخطى ثابتة نحو المستقبل، وشوكة في حلق كل أعداء الوطن".



واختتم: "إننا من هنا، من بيت الشعب نوجه كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى كل بطل من أبطال قواتنا المسلحة البواسل، ونؤكد لهم من جديد أننا مدركون لعظم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وحجم الدور الذي يقومون به لحماية أمن ومقدرات هذا الوطن، بل والأمة العربية بأسرها، كما نؤكد لهم إيماننا العميق، وثقتنا الكاملة بقدرتهم على أداء هذا الدور، ودعمنا اللانهائي لهم على الدوام، حمى الله مصر وشعبها وجيشها".