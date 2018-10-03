كشف غموض واقعة سرقة ١٤ألف دولار و٥ أجهزة لاب توب من داخل شركة بالنزهة



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها كلًا منسعيد ع، 33 سائق بالشركة،واحمد م،23 سنة، عامل بمقهى نجل عم الاول.





وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما، بمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بأنه نظرا لعمله بالشركة ولمروره بضائقة مالية خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني وفي سبيل ذلك تمكن من دخول مقر الشركة باستخدام نسخة من المفاتيح كانت بحوزته وتمكنا من كسر الخزينة باستخدام أجنة جاكوش " ضبطا بإرشادهما، بمواجهة الثاني بما جاء بأقوال الأولى أيدها وتم بإرشادهما ضبط مبلغ 57250 جنيه، 12200 دولار واقر بانفاقهما باقي المبلغ في تسديد مديونياتهم وشراء بعض الأجهزة وتصرفهما في أجهزة اللاب توب المستولى عليها لدى عميلهما " سيئ النية " مصطفى ع،32 فني تكييفات ومقيم دائرة قسم شرطة المعادي، باستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته الأجهزة المستولى عليها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم،وتولت النيابة العامة التحقيق

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف غموض واقعة سرقة ١٤الف دولار و٥ ااجهزة لاب توب من داخل شركة بالنزهة وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة سائق بالشركة ونجلةعمه.تلقى لقسم شرطة النزهة من خالد م، 39 سنة، صاحب شركة قنوات لخدمات الاتصال الكائنة بدائرة القسم ومقيم دائرة قسم شرطة المعادي باكتشافه سرقة 5 جهاز لاب توب،مبلغ 60 ألف جنيه،مبلغ 14 ألف دولارمن داخل مقر الشركة عمله ولم يتهم أو يشتبه في احد، بإجراء المعاينة تبين سلامة منافذ الشركة ووجود كسر بالخزينة الخاصة بها.