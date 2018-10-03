السويدي: تطوير الصناعة يحمي الشباب من التطرف والإرهاب (فيديو)



وأضاف في تصريحات مع فضائية "DMC"، اليوم الأربعاء، أن هذا المناخ الخاص بالانتاج يفيد الشباب المصري ويحميهم من التطرف والارهاب ويرفع من مستوى الأسرة المصرية، وتطوير الصناعة يزيد الدخل ويقلل الواردات ويزيد الصادرات.



قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الصناعة هي مستقبل مصر وتحتاج تطوير التعليم الفني والبنية التحتية وإيجاد بيئة مناسبة للعمل بما يبني البلاد.