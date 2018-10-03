"Opera Touch" متاح الآن على أجهزة الآيفون

أتاح متصفح "أوبرا" متصفح جديد يحمل اسم "Opera Touch"، لكل أجهزة الآيفون، حسبما نشره موقع TOI الهندي.





وتقول الشركة: "إنها تجمع بين التكنولوجيا الراقية لأوبرا ووجهات الجمالية المؤثرة للتعامل مع المعايير العالية واحتياجات مستخدمي ايفون، إذ يأتي متصفح الجوال في الوقت الذي وصلت فيه طرازات ايفون الجديدة، وهي iPhone XS وXS Max إلى السوق، ويوشك إصدار iPhone XR على الوصول قريبًا.





من جهته يقول Maciej Kocemba، مدير منتجات Opera Touch: "نريد تشجيع مستخدمي ايفون على تجربة شيء جديد، وذلك عبر متصفح مصمم بعناية يمنحهم تجربة أفضل على الويب على هواتفهم الجميلة".





وأضاف "أن المتصفح الجديد يعد أفضل لأجهزة الشاشة الكبيرة، حتى أن الشركة قامت بمقارنة سفاري مع Opera Touch، مما يظهر كيف يمكن للأشخاص أداء المهام اليومية بطريقة أسهل، حيث يُقال إنه أفضل من Safari من حيث تصميم واجهة المستخدم ومدى سهولة استخدام الكثير من المميزات".





تتضمن بعض الميزات الرئيسية لمتصفح Opera Touch لنظام التشغيل iOS:

1. الوصول السريع للبحث حيث يبدأ المتصفح مباشرة في وضع البحث، ويمكن تغيير المتصفح الافتراضي من Google إلى Yandex و DuckDuckGo و Baidu وغيرها.





2. مصمم للاستخدام الفردي.





3. تدفق مشفّر من طرف إلى طرف لتوصيل أجهزة متعددة، وإرسال الصور والملاحظات والروابط ومقاطع الفيديو بينها.





4. الوصول إلى علامات التبويب من متصفح Opera لسطح المكتب على الشاشة الرئيسية لمتصفح ايفون.





5. تمت إضافة أهم المواقع تلقائيًا إلى الشاشة الرئيسية للمتصفح.





6. مانع إعلانات مضمّن (ومفعل بشكل افتراضي) مع حماية رفع التشفير.



