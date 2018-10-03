عاجل– السعودية| إيداع 55 مليون ريال للمشمولين ببرنامج الزي المدرسي

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أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، 55 مليونًا و61 ألفًا و400 ريال في حسابات المشمولين في برنامج الحقيبة والزي المدرسي من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الذين لا تصرف لأبنائهم إعانة من برنامج تكافل، حيث يمثل المبلغ استحقاقات البرنامج عن الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 14391440هـ.



وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي، إن الدفعة الحالية من مبلغ مساعدات البرنامج شملت 458.845 طالبًا وطالبة، وتم إيداعها في حسابات أرباب أسرهم وعددهم 193.409 مستفيد ومستفيدة من الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي هو أحد البرامج المساندة لأرباب الأسر من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، لتمكينهم من شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية.



المصدر:- صحيفة عاجل