محافظ القليوبية: فحص 93465 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لفيروس سى

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، عن وصول عدد المترددين على المراكز الطبية والمستشفيات بالمحافظة 93465 مواطن ومواطنة وبدأوا في تلقى العلاج على الفور، مشيرا الي أن مدينة بنها حصلت على أعلى نسبة في عدد المترددين حيث بلغ عددهم15079 مواطن ومواطنة.



وأكد أنه يوجد متابعة دقيقة على مدار اليوم لفعاليات مبادرة "القضاء المبكر على فيروس سي" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء والكشف المبكر على الأمراض الغير سارية كالضغط والسكر والسمنة، والفئة المستهدفة هنا فوق سن الـ 18 سنة، لافتا إلي أن الإقبال حتى الآن جيد، ويجري فحص المواطنين فحصًا شاملًا، مشيرًا إلى أنه لم يتم إعداد إحصائية نهائية بشأن الحالات الإيجابية، المصابة بالمرض، مضيفا أن كل وزارات الدولة تشارك في هذه المبادرة بما تملك كل وزارة من إمكانيات تخص المبادرة، مثل التعليم والتضامن الاجتماعي، والداخلية.







وناشد المحافظ المواطنين الحرص على القيام بالكشف على فيروس سى حفاظا على الصحة العامة ولمساعدة المسئولين للقضاء على ذلك المرض في أسرع وقت لتصبح مصر خالية من فيروس (سي)،مؤكدا ان هذا المرض بدون متابعة او علاج سيؤدى الى مضاعفات خطيرة حيث ان مستهدف في المحافظة حوالي 2.9 مليون.







مشيرا الى أنه يتم أيضا إجراء تحاليل الأمراض غير السارية وهي السمنة والضغط والسكر، وأن التحاليل والعلاج للمصابين كاملة بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة لذلك.







يشار الى انه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بمدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين للفحص الفوري المبدئي لفيروس سى بالإضافة الى توفر 18 مركز طبى بالمستشفيات لاستكمال الفحوصات وتلقى العلاج.