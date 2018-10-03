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ضبط عاطلين سرقا ٣٢غطاء بالوعة صرف صحي بالشروق

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:10 م
ضبط عاطلين سرقا ٣٢غطاء بالوعة صرف صحي بالشروق
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هبه عبد الحفيظ
 
تمكن ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الشروق وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كلا من حسن ع، 20 سنة، عاطل، عمرو م،22 سنة، عاطل، حال استقلالهما دراجة بخارية " تروسيكل " بدون لوحات معدنية " ملك وقيادة المتهم الأول " وبحوزتهما 32 غطاء بالوعة صرف صحى.

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من منطقة الطريق الاوسط أمام مدخل السويس 2 ـ دائرة القسم بأسلوب " الفك "،تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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