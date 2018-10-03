ضبط عاطلين سرقا ٣٢غطاء بالوعة صرف صحي بالشروق

تمكن ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الشروق وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كلا من حسن ع، 20 سنة، عاطل، عمرو م،22 سنة، عاطل، حال استقلالهما دراجة بخارية " تروسيكل " بدون لوحات معدنية " ملك وقيادة المتهم الأول " وبحوزتهما 32 غطاء بالوعة صرف صحى.



بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من منطقة الطريق الاوسط أمام مدخل السويس 2 ـ دائرة القسم بأسلوب " الفك "،تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.