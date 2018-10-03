مصرع موظف بالتسمم أثر تناول طعام دون غسل يده بالبحيرة

لقي موظف بالوحدة المحلية لمركز إيتاي البارود بالبحيرة، مصرعه، اثر تناول الطعام دون غسل يده عقب قيامه بتخزين كمية من الحبوب ووضع قرص مبيد حشري لحفظ الغلال.



البداية ورد لمركز شرطة كوم حمادة المحضر أحوال قسم شرطة أول طنطا، يتضمن وصول المدعو "س.م.ر" 43 عاما – موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود ومقيم بقرية خربتا، لمستشفى طنطا الجامعي، مصاب بإدعاء تسمم نتيجة تناول ماده غير معلومة ووفاته.



بتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة بطنطا، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهريه وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول ماده سامه ولا يمكن الجزم بوجود شبهه جنائية من عدمه.



بسؤال شقيقه المدعو "ع.م.ر" 48 عاما - مهندس زراعي، قرر أنه عقب قيام شقيقه المذكور بتخزين كمية من الحبوب ووضع قرص مبيد حشري خاص بحفظ الغلال عليها، تناول الطعام دون غسل يده مما أدى لإصابته ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجارى إعادة قيد المحضر للعرض على النيابة العامة.