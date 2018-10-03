ضبط عاطل سرق سائق "توك توك" بالاكراة تحت تهديد السلاح بالزيتون

وضبط بحوزته مبلغ 70 جنيه " المستولى عليها "،2 سلاح ابيض " سكين، نصل"، وبمواجهته بما جاء بأقوال المجني عليه وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة جارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على عاطل بعد سرقتة سائق توك توك بالاكراة تحت تهديد السلاح بالزيتون.تعود الواقعة أثناء مرور النقيب احمد صبرى معاون مباحث قسم شرطة الزيتون وبصحبته القوة المرافقة بشارع محطة مترو الزيتون ـ دائرة القسم استغاث به احمد م،28 سنة، سائق توك توك ومصاب بخدوش بالوجه ) وقرر بأنه حال عمله على دراجة بخارية " توك توك " استوقفه احد الأشخاص " أدلى بأوصافه التقريبية "وتعدى عليه بسكين محدثا إصابته المشار إليها لرفضه دفع مبلغ مالى مقابل السماح له بالعمل على التوك توك واستيلائه على مبلغ مالى قدره 70 جنيه كرها عنه ولاذ بالفرار بتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه وتبين أنه يدعى محمد ع، 34 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى عدد 9 قضايا أخرهم 5782 لسنة 2016م الزيتون " مخدرات "، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين باجمالى احكام بلغت ٨سنوات سجن.