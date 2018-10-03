استمرار توافد المواطنين في اليوم الثالث لحملة "100 مليون صحة" (صور)

استمر توافد المواطنون اليوم الاربعاء، على تمركزات مبادرة الرئيس السيسي "100 مليون صحة" للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لليوم الثالث علي التوالي، والتي تنتشر في أرجاء محافظة بورسعيد وتغطي أحياءها السبعة ومدينة بورفؤادوقري الغرب والجنوب.



وتستهدف الحملة القومية الكشف الطبى على 456 الف مواطن بالفئه العمريه فوق 18 سنة وذلك بالمستشفيات العامه والوحدات الصحيه ومراكز الشباب، وبمراكز الكشف المتنقله ( سيارات الحملة الثمانية).



ومن جانبه أوضح الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة والسكان في بورسعيد، آلية العمل في المبادرة بدءًا من استقبال المواطنين من الفئات المستهدفة بدءا من 18 عامًا ويتم ادخال بياناته علي النظام الالكتروني الخاص بالمبادرة ثم قياس الطول والوزن للكشف عن السمنة ثم سحب عينة من الدم للكشف عن فيروس سي حيث تظهر النتيجة من 5 إلي 20 دقيقة ؟، ويتم قياس الضغط والسكر ونسبة السمنة للمواطن، وبعد ظهور نتيجة الفيروس يتسلمها علي الفور ان كانت سلبية أو يتم تحويله للبدء في عمل اجراءات العلاج ان كانت إيجابية.



وقد أبدي المواطنين المشاركين في الحملة استحسانًا كبيرًا لتنظيمها ووجهوا الشكر للرئيس السيسي علي تنظيم المبادرة، كما وجهوا الشكر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي حسن التنظيم والاستقبال وتسهيل كافة الاجراءات.



ومن جانبه حث محافظ بورسعيد المواطنين علي المشاركة في المبادرة للاطمئنان علي صحتهم والتي تعد تاجا علي رؤوس الجميع والاستفاده من الخدمه الطبيه المجانيه التى توفرها والتى تمتد للكشف على بعض الامراض المزمنه الاخرى مثل السكر وضغط الدم.



واوضحت اخر التقارير عن نسبة الاقبال ببورسعيد خلال اليوم الاول والثاني بوصولها الي 13756 مواطن ومواطنة، كما تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عملية انتظام العمل بالمراكز بعد انتهاء مشكلة توقف اجهز الشبكة الالكترونية للحملة عن العمل لبعض الوقت بسبب الضغط الكبير في المراكز المختلفة، كما وجه المحافظ باستمرار حملة التوعية في جميع أحياء المحافظة ؛ لحث المواطنين علي المشاركة في المبادرة.