"أبو شقة" يترشح على رئاسة "تشريعية البرلمان" بدور الانعقاد الرابع

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إنه سيترشح على رئاسة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع.



وأضاف أبوشقة في تصريحات للمُحررين البرلمانيين، أنه فى ظل المرحلة التى تمر بها البلاد، ومن أجل مصلحة الوطن والمواطن، والمصلحة العليا، آثرت على نفسى الترشح على رئاسة اللجنة، دون أى اعتبارات أخرى مهما كلفنى ذلك من جهد ووقت ولو كان على حساب صحتى.



