بوتين: ترامب محق بعض الشيء في تقييمه لأسعار النفط
الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:03 موكالات
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محق بعض الشيء في تقييمه لأسعار النفط، وأن الشركات الروسية
قد يناسبها سعر يتراوح بين 65-75 دولار للبرميل.
وأعلن بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا
يمكنها زيادة إنتاج النفط بـ200-300 ألف برميل يوميا إن تطلب الأمر ذلك.
وأوضح بوتين خلال الجلسة العامة لأسبوع
الطاقة الروسي: "لقد زدنا 400 ألف برميل يوميا، كما اتفقنا مع الشركاء. إذا طلب
الأمر، يمكننا أن نزيد مرة أخرى بـ200-300 ألف برميل يوميا".
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