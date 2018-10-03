بوتين: ترامب محق بعض الشيء في تقييمه لأسعار النفط

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محق بعض الشيء في تقييمه لأسعار النفط، وأن الشركات الروسية قد يناسبها سعر يتراوح بين 65-75 دولار للبرميل.

وأعلن بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا يمكنها زيادة إنتاج النفط بـ200-300 ألف برميل يوميا إن تطلب الأمر ذلك.

وأوضح بوتين خلال الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي: "لقد زدنا 400 ألف برميل يوميا، كما اتفقنا مع الشركاء. إذا طلب الأمر، يمكننا أن نزيد مرة أخرى بـ200-300 ألف برميل يوميا".