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بوتين: ترامب محق بعض الشيء في تقييمه لأسعار النفط

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:03 م
بوتين: ترامب محق بعض الشيء في تقييمه لأسعار النفط
بوتين
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وكالات
 

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محق بعض الشيء في تقييمه لأسعار النفط، وأن الشركات الروسية قد يناسبها سعر يتراوح بين 65-75 دولار للبرميل.

 

وأعلن بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا يمكنها زيادة إنتاج النفط بـ200-300 ألف برميل يوميا إن تطلب الأمر ذلك.

 

وأوضح بوتين خلال الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي: "لقد زدنا 400 ألف برميل يوميا، كما اتفقنا مع الشركاء. إذا طلب الأمر، يمكننا أن نزيد مرة أخرى بـ200-300 ألف برميل يوميا".

 

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