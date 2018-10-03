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محافظ القليوبية يبحث مشكلات النقابة الفرعية للعلاج الطبيعي (صور)

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:02 م
محافظ القليوبية يبحث مشكلات النقابة الفرعية للعلاج الطبيعي (صور)
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محمد نبيل
 
استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الدكتور محمد شعبان نقيب العلاج الطبيعى والدكتور ناير ناجى أمين عام النقابة والوفد المرافق له وذلك لتهنئته بثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظا للقليوبية ومناقشة بعض المشكلات التي تخص النقابة وعرض بعض المقترحات الخدمية لخدمة مواطني المحافظة.


وأكد المحافظ، أهمية مهنة العلاج الطبيعى، باعتبارها أحد العناصر الأساسية في المنظومة الصحية للحفاظ على حياة المواطنين وصحتهم، مشيرًا إلى حرص المحافظة الكامل على تقديم جميع أوجه الدعم والمساعدة للنقابة الفرعية بالقليوبية، لتقوم بدورها الحيوي وتقديم خدماتها للمرضى بالشكل المطلوب منها.
محافظ القليوبية يبحث مشكلات النقابة الفرعية للعلاج الطبيعي (صور)
محافظ القليوبية يبحث مشكلات النقابة الفرعية للعلاج الطبيعي (صور)
محافظ القليوبية يبحث مشكلات النقابة الفرعية للعلاج الطبيعي (صور)
محافظ القليوبية يبحث مشكلات النقابة الفرعية للعلاج الطبيعي (صور)
محافظ القليوبية يبحث مشكلات النقابة الفرعية للعلاج الطبيعي (صور)
المزيد عن: محافظات محافـظ القليوبيــة العلاج الطبيعي اخبار مصر
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