"واكد" يوضح تقسيم محافظات مصر للكشف المبكرعن فيروس سي (فيديو)

كشف الدكتور إمام واكد، أستاذ الكبد وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، عن تقسيم محافظات الجمهورية ضمن مبادرة المسح الشامل لفيروس سي، موضحا أن هناك 3 مراحل للمسح، حيث يتم تقسيم المحافظات إلى محافظات حدودية، وحضارية، ومحافظات من الدلتا، وأخرى من الصعيد.



وأوضح خلال لقائه على فضائية DMC، اليوم الأربعاء، أن المراكز الطبية مفتوحة منذ الصباح وحتى الساعة التاسعة مساءً، وهناك بعض المراكز استمرت أمس إلى الساعة الحادية عشرة مساءً لحين انتهاء المواطنين من الكشف، مضيفًا أن أي مواطن يستطيع من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة أن يسجل المحافظة والمركز وسيظهر له كل الأماكن المتاحة لعمل الكشوفات.



كما تابع أن الكشف يتم في 5 دقائق فقط والنتيجة تظهر بعدها بعشر دقائق فقط.