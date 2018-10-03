شعاع الأمارتية تعلن عن إتمام الاستحواذ على 128.03 مليون سهم من أموال الكويتية





كشفت شركة شعاع كابيتال المدرجة بسوق دبي المالي عن إتمام تنفيذ صفقة الاستحواذ على 128.03 مليون سهم من أسهم شركة أموال الدولية للاستثمار





وأضافت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أنها أصبحت تمتلك 157.47 مليون سهم من أسهم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 87.22%.





وكانت بورصة الكويت أعلنت يوم الخميس الموافق 27 من سبتمبر الماضي عن الانتهاء من إجراءات تنفيذ صفقة استحواذ شركة شعاع كابيتال الإماراتية على أسهم شركة أموال الدولية للاستثمار المدرجة بالبورصة.





وقالت البورصة إن الانتهاء من إجراءات الاستحواذ جاء بناءً على موافقة هيئة أسواق المالة الكويتية لـ"شعاع" على الاستحواذ الاختياري لعدد 128.026 مليون سهم من أسهم "أموال".





وأوضحت أن العدد الذي تم الاستحواذ عليه يمثل نسبة 70.908% من رأسمال "أموال الدولية"، موضحة بأن سعر الاستحواذ بلغ 0.065 دينار كويتي وبقيمة إجمالية بلغت 8.322 مليون دينار (27.5 مليون دولار).









ووافقت هيئة أسواق المال الكويتية أواخر يوليو الماضي، على مستند عرض الاستحواذ الاختياري المُقدم من "شعاع" للاستحواذ على أسهم "أموال".





وخلال تلك الفترة، أعلنت "شعاع" عن اعتزامها الاستحواذ على 151.10 مليون سهم في "أموال"، تمثل جميع أسهم أموال غير المملوكة لـ"شعاع"، بإجمالي يُقدر بنحو 32.5 مليون دولار.









وأعلنت "أموال" أواخر يوليو الماضي أيضاً، أن مجلس إدارة الشركة ناقش عرض الاستحواذ المُقدم من "شعاع"، وأصدر توصية بأن السعر المُقدم من الأخيرة بواقع 65 فلساً كويتياً للسهم الواحد، يعتبر "عادلاً ومناسباً" للمساهمين الراغبين في بيع حصصهم في رأسمال الشركة.





الجدير بالذكر، أن آخر سعر تداول عنده سهم "أموال" في البورصة الكويتية بلغ 63 فلساً







