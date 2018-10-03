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وزير الشباب يبحث سبل التعاون الرياضي مع سفير موزمبيق

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:41 م
وزير الشباب يبحث سبل التعاون الرياضي مع سفير موزمبيق
وزير الرياضة مع سفير موزمبيق
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دينا نبيل
 
استقبل الدكتور اشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، السيد جوزيه ميجال جونيور - سفير دولة موزمبيق لدى جمهورية مصر العربية وذلك لمناقشة سبل التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الشبابي والرياضي.

تناول الاجتماع المستجدات المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في 2009 وبحث سبل تنشيط البروتوكول الموقع سابقا في المجال الشبابي والرياضي من حيث تبادل الوفود الشبابية بين البلدين وكذلك تبادل المعسكرات الرياضية والخبرات الرياضية بين البلدين.

ووجه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارات المعنية بالوزارة بسرعه انهاء جميع الأمور الخاصة بتشيط البروتوكول الموقع في 2009 ، نظراً لعمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين .

كما تناول اللقاء تهنئة سفير موزمبيق لوزير الرياضة على نجاح فعاليات الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بمدينة شرم الشيخ، مشيداً بدور جمهورية مصر العربية في تنظيم الاحداث الدولية الكبرى.

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