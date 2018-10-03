وزير الشباب يبحث سبل التعاون الرياضي مع سفير موزمبيق

استقبل الدكتور اشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، السيد جوزيه ميجال جونيور - سفير دولة موزمبيق لدى جمهورية مصر العربية وذلك لمناقشة سبل التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الشبابي والرياضي.