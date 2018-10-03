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وصول الفوج الأول لبعثة مصر المشارك في أولمبياد الشباب بالأرجنتين

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:39 م
وصول الفوج الأول لبعثة مصر المشارك في أولمبياد الشباب بالأرجنتين
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الفجر الرياضي
 
وصل إلى الأرجنتين الفوج الأول لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تقام خلال الفترة من 6 حتى 18 أكتوبر الجاري.

كان في استقبال البعثة في الأرجنتين البعثة الإدارية التي وصلت يوم الأحد الماضي برئاسة الدكتور عبد العزيز غنيم أمين عام مساعد اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة وأسامة صادق محمد مدير إدارة العلاقات العامة باللجنة، وخالد محمد حسن المدير المالي وإيناس حسين رئيس قسم الشئون الدولية، لحضور الاجتماع الفني واستلام أماكن إقامة البعثة وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

وتتكون البعثة التي وصلت من 23 اتحادا وهم كرة القدم الصالات، كره السلة 3×٣، الملاكمة، المصارعة، الرماية،السلاح،الدراجات، الثلاثي،الكاراتيه،الجودو، السباحة،التجديف،التايكوندو، الشراع، كره الطائرة الشاطئية، الخماسي الحديث، القوس والسهم، الفروسية، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الجمباز، رفع الأثقال، الريشة الطائرة.

وحرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية على إجراء اتصالات بالبعثة والاطمئنان على وصول الفوج الأول وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة.

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