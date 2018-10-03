وصول الفوج الأول لبعثة مصر المشارك في أولمبياد الشباب بالأرجنتين

كان في استقبال البعثة في الأرجنتين البعثة الإدارية التي وصلت يوم الأحد الماضي برئاسة الدكتور عبد العزيز غنيم أمين عام مساعد اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة وأسامة صادق محمد مدير إدارة العلاقات العامة باللجنة، وخالد محمد حسن المدير المالي وإيناس حسين رئيس قسم الشئون الدولية، لحضور الاجتماع الفني واستلام أماكن إقامة البعثة وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

كان في استقبال البعثة في الأرجنتين البعثة الإدارية التي وصلت يوم الأحد الماضي برئاسة الدكتور عبد العزيز غنيم أمين عام مساعد اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة وأسامة صادق محمد مدير إدارة العلاقات العامة باللجنة، وخالد محمد حسن المدير المالي وإيناس حسين رئيس قسم الشئون الدولية، لحضور الاجتماع الفني واستلام أماكن إقامة البعثة وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.