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إنذار من كريستيان جروس لنجوم الزمالك

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:36 م
إنذار من كريستيان جروس لنجوم الزمالك
الزمالك
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وجه كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك إنذارًا للاعبي الفريق بضرورة عدم النظر إلى مباراة السوبر المصري السعودي كأنها ودية أو تكريمية لأنه يجب الفوز بها.

 

وأوضح جروس للاعبي الزمالك أن الفوز في مباراة السوبر المصري السعودي أمام الهلال سيكون له عدة مكاسب للفريق سواء من الناحية الفنية أو المالية خاصة وأن الفريق الفائز سيحصل على جائزة قدرها مليون دولار بجانب المكسب الفني الكبير والتفوق على فريق كبير بحجم الهلال مشددًا على أن الإانتصار على بطل السعودية على أرضه ووسط جماهيره سيكون مهم جدًا للفريق ويمنح اللاعبين دفعة معنوية.


المزيد عن: كريستيان جروس الزمالك الدوري المصري اخبار الزمالك اليوم
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