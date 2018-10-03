ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل - السعودية | تنسيق سعودي لإدخال وسائل النقل الحديثة "هايبر لوب" للمملكة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:36 م
عاجل - السعودية | تنسيق سعودي لإدخال وسائل النقل الحديثة هايبر لوب للمملكة
وسائل النقل الحديثة
طباعة
الفجر السعودي
 

تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

 

أكدت هيئة النقل العام أنه جارٍ العمل بالتنسيق مع شركات متخصصة لإدخال النقل الحديث "هايبر لوب" إلى المملكة.

 

وأشارت الهيئة إلى أنَّ هذا النظام من النقل يعد الأقل كلفة، والأكثر سرعة؛ إذ يسير بسرعة 1200 كم في الساعة، وهي سرعة تفوق سرعة الصوت.

 

ووسائل النقل الذكي تمثل كبسولات من الألمنيوم تسير بالركاب داخل أنابيب من الصلب بين محطتين، وهي أكثر أمنًا وسلامة للركاب، كونها لا تتأثر بالأحوال الجوية أو حالة الطقس.

 

وتعدّ كل كبسولة مزودة ببطارية أو بطاريتين من بطاريات "الليثيوم آيون" تمكنها من بلوغ وجهتها بكل يسر، وتتزايد معدلات الأمان فيها لأنَّ الكبسولة تسير على وسادة هوائية مضغوطة ولا تحتك بجوانب الأنبوب بفعل الحقل المغناطيسي الذي يولده موتور كهربائي يعمل بالطاقة الشمسية.

 

المصدر:- صحيفة عاجل

المزيد عن: وسائل النقل الحديثة محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
-
x
18:55
-
سرفينا زفيزدا
لوكوموتيف موسكو
-
x
18:55
-
شالكه
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
كلوب بروج
بوروسيا دورتموند
-
x
21:00
-
موناكو
توتنهام
-
x
21:00
-
برشلونة
بي إس في آيندهوفن
-
x
21:00
-
انتر ميلان
نابولي
-
x
21:00
-
ليفربول
بورتو
-
x
21:00
-
جالطة سراي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إنييمبا - نيجيريا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
المصري البورسعيدي
-
x
21:00
-
فيتا كلوب
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
18:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
21:00
-
وادي دجلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/3/2018 1:00:04 PM