عاجل - السعودية | تنسيق سعودي لإدخال وسائل النقل الحديثة "هايبر لوب" للمملكة

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أكدت هيئة النقل العام أنه جارٍ العمل بالتنسيق مع شركات متخصصة لإدخال النقل الحديث "هايبر لوب" إلى المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ هذا النظام من النقل يعد الأقل كلفة، والأكثر سرعة؛ إذ يسير بسرعة 1200 كم في الساعة، وهي سرعة تفوق سرعة الصوت.

ووسائل النقل الذكي تمثل كبسولات من الألمنيوم تسير بالركاب داخل أنابيب من الصلب بين محطتين، وهي أكثر أمنًا وسلامة للركاب، كونها لا تتأثر بالأحوال الجوية أو حالة الطقس.

وتعدّ كل كبسولة مزودة ببطارية أو بطاريتين من بطاريات "الليثيوم آيون" تمكنها من بلوغ وجهتها بكل يسر، وتتزايد معدلات الأمان فيها لأنَّ الكبسولة تسير على وسادة هوائية مضغوطة ولا تحتك بجوانب الأنبوب بفعل الحقل المغناطيسي الذي يولده موتور كهربائي يعمل بالطاقة الشمسية.

المصدر:- صحيفة عاجل