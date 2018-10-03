كومباني : مانشستر سيتي جاهز لمعركة ليفربول

أكد البلجيكي فينسنت كومباني لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن الفوز ضد هوفنهايم الألماني مهم للغاية قبل مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وقال كومباني في تصريحات لـ"سكاي سبورتس" : "إنها مباراة كبيرة، كلا الفريقين في قمة جدول الترتيب ويلعبان بشكل جيد، لكن الموسم ما زال في بداياته، ولذلك المباراة لن تحسم شيئاً، لكنها بالتأكيد أكثر من مجرد ثلاث نقاط".

وأضاف فينسنت : "هذه هي المباريات التي ترغب في الفوز بها، إنهم في أفضل حالاتهم ويلعبون في أنفيلد، نعرف أن المباراة ستكون صعبة علينا، ولكن أعتقد أن السيتي أظهر شخصيته دائماً في المباريات الكبرى".