ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

إيما ستون "موديل" في الفيديو كليب الجديد للنجم بول مكارتني

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:31 م
إيما ستون موديل في الفيديو كليب الجديد للنجم بول مكارتني
طباعة
أحمد جمال أحمد
 

كشفت مصادر صحفية متطلعة عن حضور النجمة إيما ستون لعدد دروس الرقص استعدادا منها للظهور كموديل بفيديو كليب جديد لواحد من أبرز نجوم الغناء في العالم.


وكشفت مجلة Q&P عن أن إيما ستظهر بفيديو كليب للنجم بول ماكرتني العضو السابق بفرقة BEATLES الشهير، وآخر أعضاءها المتبقين على قيد الحياة.


وستكون هذه هي المرة الأولى التي تظهر بها إيما بعمل مشابه، غير أن مكانة بول مكارتني الفنية هي ما شجعتها لخوض هذه التجربة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
-
x
18:55
-
سرفينا زفيزدا
لوكوموتيف موسكو
-
x
18:55
-
شالكه
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
كلوب بروج
بوروسيا دورتموند
-
x
21:00
-
موناكو
توتنهام
-
x
21:00
-
برشلونة
بي إس في آيندهوفن
-
x
21:00
-
انتر ميلان
نابولي
-
x
21:00
-
ليفربول
بورتو
-
x
21:00
-
جالطة سراي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إنييمبا - نيجيريا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
المصري البورسعيدي
-
x
21:00
-
فيتا كلوب
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
18:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
21:00
-
وادي دجلة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/3/2018 1:00:04 PM