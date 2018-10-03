إيما ستون "موديل" في الفيديو كليب الجديد للنجم بول مكارتني

كشفت مصادر صحفية متطلعة عن حضور النجمة إيما ستون لعدد دروس الرقص استعدادا منها للظهور كموديل بفيديو كليب جديد لواحد من أبرز نجوم الغناء في العالم.





وكشفت مجلة Q&P عن أن إيما ستظهر بفيديو كليب للنجم بول ماكرتني العضو السابق بفرقة BEATLES الشهير، وآخر أعضاءها المتبقين على قيد الحياة.





وستكون هذه هي المرة الأولى التي تظهر بها إيما بعمل مشابه، غير أن مكانة بول مكارتني الفنية هي ما شجعتها لخوض هذه التجربة.