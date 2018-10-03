أمريكيان وبريطاني يحصلان على جائزة نوبل للكيمياء

أعلنت لجنة نوبل لأكاديمية العلوم السويدية الملكية، اليوم الأربعاء 3 أكتوبر، فوز الأمريكيين فرانسيس أرنولد وجورج سميث، والبريطاني جريجوري وينتر، بجائزة نوبل للكيمياء.

ومن المرتقب أن تجري مراسم تسليم الجائزة حسب التقاليد المعتمدة في 10 ديسمبر، وهو تاريخ وفاة مؤسس الجائزة، ألفريد نوبل.

وتبلغ قيمة جائزة نوبل تسعة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).

وأعلنت مؤسسة "نوبل" أن القيمة المالية لجائزة "نوبل" سترتفع 12.5 % هذا العام، مع تحسن أوضاع المؤسسة المادية بعد سنوات من الزيادة في المصروفات.

وأشارت اللجنة أن أرنولد، حصلت على الجائزة، بسبب "التطوير الموجه للإنزيمات الكيماوية والعقاير الجديدة" الذي قامت به.

فيما حصل سميث وينتر على الجائزة مناصفة بسبب "التغيير والاختيار الجيني لتطوير بروتينات تحل مشاكل كيميائية للبشرية".