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أبو الغيط وعزام الأحمد يناقشان ملف المصالحة الفلسطينية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:26 م
أبو الغيط وعزام الأحمد يناقشان ملف المصالحة الفلسطينية
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استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد "عزام الأحمد"، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول ملف المصالحة الفلسطينية، حيث استعرض معه أخر تطورات ملف المصالحة، وسبل إزاحة العراقيل التي تعترض اتمامها.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الأمين العام يعتبر أن المصالحة الفلسطينية مازالت تُمثل ضرورة مُلحة وهدفاً لا يمكن التخلي عنه، مُضيفاً أن ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، وانهاء الانقسام يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الآونة الأخيرة.

 

وأكد المتحدث الرسمي أن كافة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية عبر السنوات الماضية قد دعت إلى إنهاء الانقسام ورحبت بالجهود المبذولة لهذا الغرض، وعلى رأسها الجهود التي تقوم بها مصر.

المزيد عن: عزم الأحمد المصالحة الفلسطينية الجامعة العربية ابوالغيط
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