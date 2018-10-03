أوبرا عايدة فى الاحتفال بانتصارات أكتوبر على المسرح الصغير.. السبت المقبل





ومن المعروف أن الخديوى أسماعيل كلف الموسيقار الايطالى فيردى بتاليف أوبرا عايده لتقديمها فى افتتاح قناة السويس، ولكن حالت الظروف دون تقديمها آنذاك وقد استعان فيردى بعالم الآثار الفرنسي أوجست ميريت لكتابة النص ونالت الأوبرا شهرة عالمية ونجاحا جماهيريا واعلاميا منقطع النظير.

يقوم بالبطوله كلا من السوبرانو آنا نتريبكو فى دور عايده ، الميتزوسوبرانو آنيتا راشفيليشفيللى فى دور امنيريس ، الكسندرز أنطونيكو فى دور رادميس، كوين كيلسى فى دور أموناصرو ورايان سبيدوجرين فى دور الملك . ويقود الأوركسترا المايسترو نيكولا لويسوتى .يذكر أن المركز الثقافى القومى (دار الأوبرا المصرية ) أطلق عروض البث المباشر من مسرح الميتروبوليتان منذ عام ٢٠١٠ وتمثل أوبرا عايده الأولى فى سلسله العروض التى تقدم على مدار الموسم الحالى لدار الاوبرا ويستمر حتى مايو القادم وتتضمن اشهر الأوبرات العالمية.