تابع لايف الآن .. مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر مشاهدة ليفربول (صلاح) الان مباشر | كول كورة

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ليفربول يعيد اهتمامه إلى كرة القدم الأوروبية بعد أن أعطى دانييل ستوريدج هدف التعادل الأخير للاعب الأحمر حصة من الغنائم ضد تشيلسي في ستامفورد بريدج.





يظل رجال يورجن كلوب من دون هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ويأملون في البناء على الفوز على باريس سان جيرمان في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا قبل أسبوعين.





موقف كارلو أنشيلوتي في نابولي - هنا كل ما تحتاج إلى معرفته عن تلك اللعبة.





أين هي؟





ليفربول السفر إلى نابولي لاختبار أنفسهم ضد نابولي.





يلعب فريق دوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم في ملعب ستاديو سان باولو ، وهو ملعب يضم 60،240 مقعد في ضواحي نابولي الغربية.





ما هو الوقت على؟





تبدأ المباراة في الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء - لا تتأثر بتغير UEFA لأوقات انطلاقها من الموسم الماضي.





هل هو على التلفزيون؟





بالتأكيد هو. ستعرض BT Sport اللعبة على الهواء مباشرة ، من المقرر البدء في الساعة السابعة مساءً على BT Sport 3HD و BT Sport 4K UHD. يمكنك أيضًا مشاهدة اللعبة على تطبيق BT. BT ثم يسلط الضوء في وقت لاحق في المساء.





إذا لم تكن قد حصلت على BT ولا يمكنك الوصول إلى الحانة ، فعليك التوجه إلى موقع ECHO ، حيث سيكون لدينا تحديثات على مدونتنا الحية مع مراسل LFC James Pearce في إيطاليا.





سيكشف يورجن كلوبوب المزيد عن خططه للمباراة في مؤتمره الصحفي قبل المباراة مساء الثلاثاء ، لكن مدرب ريدز قد يعدل من التشكيلة الأساسية بعد التعادل مع تشيلسي.





دانيال ستوريدج ، نابي كيتا و خردان شاكيري كلها خيارات ل Klopp ، الذي قد يرغب في إعطاء محمد صلاح استراحة.





ومن المتوقع أن يغيب آدم لالانا وديفوك أوريجي. Alex Oxlade-Chamberlain و Rhian Brewster غائبين على المدى الطويل.





ماذا يقول المراهنون؟





ليفربول هي المفضلة. ريدز 11/10 مع العديد من المراهنين ، نابولي في 12/5 بالتعادل في 11/4 مع بعض المراهنون.





إذا كنت تتخيل دانيال ستوريدج لمواصلة خطه الحار ، يمكنك الحصول على 11/2 على الأمام لفتح التسجيل - وهذا إذا بدأ ، بالطبع.





ما هو التالي لليفربول؟





إنها الكبيرة. حسنًا ، إذاً جميعهم كبيرون الآن ، لكن هذا كبير حقًا.





مدينة مانشستر. ليفربول. الأحد. 04:30. انتا لا تريد ان تفتقدها.





نابولي x ليفربول





دوري أبطال أوروبا UEFA 2018/19





المكان: Stadio San Paolo





التاريخ: الأربعاء 3 أكتوبر





انطلاق: الساعة 8 مساءً بتوقيت المحيط الهادي





أمام ليفربول فرصة لاتخاذ خطوة كبيرة نحو مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا أثناء سفره إلى إيطاليا لمواجهة نابولي ليلة الأربعاء.





هدف روبرتو فيرمينو المتأخر حقق فوزا مثيرا 3-2 على أنفيلد على باريس سان جيرمان في مباراة واحدة ليضع يورجن كلوب في فريق ريدز في السيطرة على المجموعة الثالثة.





ومع اقتراب نابولي من المباراة الافتتاحية أمام النجم الأحمر بلجراد ، فإن الفوز خارج ملعبه في نابولي سيبقي ليفربول في طريقه إلى دور الستة عشر الأخيرة في مسيرته لتحقيق أفضل نتيجة للوصول إلى النهائي في الموسم الماضي.





سيتم بث المباريات على الهواء مباشرة على BT Sport 3. سيتمكن المشتركون BT Sport من بث المباريات على الإنترنت عبر مشغل الفيديو وتطبيق BT Sport.





يمكنك متابعة كل هذا الإجراء من خلال مدونة LIVE الخاصة بـ Standard Sport ، مع تحليل في اللعبة من David Lynch.





انتقد كارلو أنشيلوتي فريقه نابولي بعد أن استعد لزيارته لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي بعد هزيمته 3-1 أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي.





أخذوا التقدم من خلال Dries Mertens لكن ماريو Mandzukic أومأ مستوى يوفنتوس ثم أضاف آخر في وقت مبكر من الشوط الثاني.





وقد تلاشت آمال نابولي بشكل فعال عندما طرد ماريو روي من أجل حجزه ثانية وأكمل ليوناردو بونوتشي التسجيل.





اتبع جميع ردود الفعل على التعادل ليفربول في تشيلسي هنا





وقال انشيلوتي: "كنت غاضبة من فريقي لأننا بدأنا بقوة وتولى زمام المبادرة ، لكن بعد ذلك بدأت في الركود وسمح ليوفنتوس باستعادة ثقتهم".





"أعتقد أن الحكم اتخذ قرارًا سطحيًا. حصل ماريو روي على البطاقة الصفراء الثانية بعد فترة انتظار طويلة جيدة للنظر فيها. جاء الصفاران من سطحية الحكم.





"نحن بحاجة إلى تحسين من حيث الشخصية والاتساق والخبرة ، ولكننا حققنا أداءً جيدًا حتى عندما يصل عدد الرجال إلى 10 رجال.





"يمكن أن تحدث هزيمة ، تماما كما يمكن أن يخسر يوفنتوس في نابولي. يجب أن نحافظ على التحسين تحت العديد من الجوانب ، لكنني مقتنع بأننا سنكون قادرين على المنافسة حتى النهاية".





ليفربول يطير إلى نابولي يوم الثلاثاء للتحضير لمواجهة الأربعاء في Stadio San Paolo.





تعادل فريق ريدز 0-0 في زيارته السابقة الوحيدة في الدوري الأوروبي في أكتوبر 2010.



