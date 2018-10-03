ربيع الجميّل في عُرس فني في بلازا بالاس

اعتلى "الجميّل" المسرح وقدّم على مدار ساعتين باقة من اجمل واشهر اغنياته، اضافة الى اغنيته الجديدة "اجمل حكاية".





منذ لحظة صعوده إلى المسرح، أشعل ربيع الأجواء، خاصة ان الحضور الذي وصل الى 500 شخصاً رقصوا وغنوا ودبكوا ضمن اجواء اكثر من رائعة فاقت كل التوقعات.







الحفلة كانت بمثابة عرس فني لبناني وليست بحفلة عادية خاصة ان الصالة تستوعب 400 شخصاً فحضر 500 شخصاً دون اي مناسبة اجتماعية او فنية او وطنية وهذا ان دل على شيء يدل على الجمهور متعطش للسهر والاستمتاع بوقته مع ربيع الجميّل.





وكان "الجميّل" قد أحيا في الفترة الماضية سلسلة من الحفلات حيث جال في مختلف القرى اللبنانية مسجلاً اقوى النجاحات وأحيا أهم المهرجانات.





نذكر أن "الجميّل" اطلق مؤخراً فيديو كليب اغنيته الجديدة "اجمل حكاية" والذي كان قد صوره تحت إدارة المخرج شهاب عباس في أ ول تعاون بينهما.





والأغنية من كلمات فادي أبو خليل، ألحان سليم سلامة وتوزيع عمر صباغ.