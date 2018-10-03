رئيس الوزراء يصدر قرارات بشأن تخصيص أراضِ بالمحافظات لمشروعات خدمية وتنموية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات بشأن تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة، لصالح عدد من الجهات، لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، لصالح أبناء المحافظات، وذلك في إطار حرص الحكومة على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.





ونصت القرارات على تخصيص قطع أراض، لصالح مديرية التربية والتعليم في عدد من المحافظات، وذلك في مركز بني سويف بمحافظة بني سويف لإقامة مدرسة ابتدائي عليها، وفي مركز جرجا بمحافظة سوهاج لإقامة مدرسة ثانوي عليها، وفي مدينة مطروح بمحافظة مطروح لإقامة مدرسة للمتفوقين عليها. هذا بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية في مركز ومدينة مطاي بمحافظة المنيا لإقامة مقر للإدارة التعليمية عليها.





وتضمنت القرارات تخصيص قطع أراض لصالح الأزهر الشريف في مركز دمياط بمحافظة دمياط ومركز مطاي بمحافظة المنيا لإقامة معهد ديني أزهري "ابتدائي وإعدادي" عليها.





وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم، تخصيص قطعة أرض لصالح المنطقة الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد في مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد لإقامة معهد أزهري "ابتدائي وإعدادي وثانوي" عليها، وتخصيص قطعة أرض لصالح مديرية الأوقاف بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد لإقامة المسجد العثماني عليها.





كما تم تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الشباب والرياضة في مركز زفتي بمحافظة الغربية لإقامة دار حضانة ومشغل عليها، هذا فضلاً عن تخصيص قطع أراض لصالح مديرية الشباب والرياضة في عدد من المحافظات، وذلك بمدينة السلام بمحافظة القاهرة لتوسعة مركز الشباب عليها، وفي مركز إطسا بمحافظة الفيوم لإقامة مركز شباب نجع أبو سدير عليها، وفي مركز أسوان بمحافظة أسوان لإقامة معسكر للكشافة الجوية عليها.





وتضمنت القرارات، تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد لإقامة عيادة طلابية عليها، وتخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مركز الصف بمحافظة الجيزة لإقامة مقر للهيئة. وكذلك تم تخصيص قطعة أرض لصالح هيئة النيابة الإدارية في مدينة أسوان بمحافظة أسوان لإقامة مجمع نيابات إدارية. هذا فضلاً عن تخصيص قطعة أرض لصالح مديرية أمن الجيزة في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة لإقامة مجمع شرطي متكامل "قوات أمن ووحدة مرور ووحدة جوازات".



