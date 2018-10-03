شاهد محمد صلاح الآن.. مشاهدة مبارارة ليفربول اليوم يوتيوب | كورة ستار مباراة ليفربول | Mo Salah Live

يقدم "الفجر الرياضي" خدمة مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) ونابولي.. البث المباشر لمباراة ليفربول (محمد صلاح) ونابولي اليوم الاربعاء في دوري أبطال اوروبا حصرياً على قناة beIN SPORTS ، في المباراة التي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات دوري أبطال اوروبا ، وتقام المباراة بين ليفربول (محمد صلاح) ونابولي على ملعب سان سيرو في مدينة نابولي الإيطالية اليوم الاربعاء الموافق 3 أكتوبر 2018.





تشكيل نابولي أمام ليفربول:

و من المتوقع أن يتجه المدرب كارلو انشيلوتي المدير الفني لنابولي للبدء بالأسماء التالية من بداية اللقاء :

في حراسة المرمى : ديفيد اوسبينا .

في خط الدفاع : هيساي – راؤول البيول – كاليدو كوليبالي – ماريو روي .

في خط الوسط : خوسيه كاييخون – الان – ماريك هامشيك – بيوتر زيلينيسكي .

في خط الهجوم : لورينزو انسيني و دريس ميرتينس .





تشكيل ليفربول أمام نابولي :-

حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون - الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر - الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني





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تذاع المباراة على قناة بين سبورت، حيث أعلنت شبكة بين سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة الدور الثاني من بطولة دوري أبطال اوروبا في المنطقة العربية عن نقل المباراة عبر قناة "bein sports HD2"





وتقام مباراة ليفربول مع نابولي على ملعب سان سيرو بمدينة نابولي، اليوم الاربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.





وستذاع مباراة ليفربول عبر قناة "سوبر سبورت 3" الجنوب إفريقية عبر القمر الصناعي Eutelsat 36.0 ° East والتردد 11919 ومعدل الترميز 27500.





وسيتم نقل مباراة ليفربول ونابولي في دوري الأبطال الاوروبي عبر البث المباشر والحي على قناة "beIN sport 5 HD" الرياضية المشفرة.





ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر من لقاء ليفربول ونابولي في الدورالثاني من دوري أبطال اوروبا عبر موقع الفجر الرياضي.





ويستضيف ملعب سان سيرو معقل نابولي وضيفه فريق ليفربول الانجليزي وذلك اليوم الأربعاء والموافق 3 أكتوبرفي تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.





وستنقل موقعة ليفربول مع نابولي في بطولة دوري الأبطال الاوروبي مباشرةً وحصريًا عبر قناة بي إن سبورت 5 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي.





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