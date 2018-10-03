شاهد.. فيديو نادر لـ نوال الزغبي في الـ14 من عمرها

نشرت الفنانة ​نوال الزغبي، عبر فيديو نادر لها، بدت فيه في مرحلة المراهقة، وتحديداً وهي في عمر الـ14 عاماً.

وظهرت الزغبي في الفيديو الذي أعادته نشره عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تغني أول عمل فني خاص بها، والذي كان يحمل عنوان "غرب يا حمام".