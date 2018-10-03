ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الأهلي يعلن لحاق حسام عاشور مباراة سطيف ويترقب "معلول"

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:42 ص
الأهلي يعلن لحاق حسام عاشور مباراة سطيف ويترقب معلول
حسام عاشور
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

أكد محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي أنه من الصعب أن يلحق علي معلول الظهير الأيسر للفريق بمباراة وفاق سطيف الجزائري بعد إصابته في مباراة الذهاب أمس بملعب السلام.

 

وأوضح محمد يوسف لبرنامج "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت أن إصابة علي معلول في العضلة الضامة وقد تجبره على الغياب أمام وفاق سطيف بالجزائر بخلاف حسام عاشور الذي سيلحق باللقاء بعدما أكد له الجهاز الطبي أنها خفيفة ولن تستمر لـ23 أكتوبر.

 

وقال محمد يوسف: "أحمد الله على الفوز بهدفين نظيفين على وفاق سطيف حتى نأخذ المباراة الثانية بمنتهى الجدية.. حان الوقت لندرك أن المباراة على شوطين انتهى أحدها في القاهرة".

 

وأضاف يوسف: "الحمد لله على أننا فزنا وخرجت شباكنا نظيفة رغم أن الجماهير كانت تتمنى الفوز بعدد أكبر من الأهداف".

 

وتابع يوسف: "سنسعى بقوتنا لزيادة عدد جماهيرنا إذا وصلنا للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا لأنهم سلاحنا القوي في هذه المواجهات الصعبة".

 

وواصل: "نحتاج مساعدة اتحاد الكرة والوقوف بجانبنا لأننا نمثل مصر في إفريقيا لذلك أتمنى تأجيل مباراة الداخلية بالدوري قبل لقاء سطيف في إياب نصف النهائي الإفريقي".

 

 

 

 

 

المزيد عن: محمد يوسف اهداف الاهلي ووفاق سطيف الاهلي وسطيف الاهلي اخبار الاهلي اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
-
x
18:55
-
سرفينا زفيزدا
لوكوموتيف موسكو
-
x
18:55
-
شالكه
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
كلوب بروج
بوروسيا دورتموند
-
x
21:00
-
موناكو
توتنهام
-
x
21:00
-
برشلونة
بي إس في آيندهوفن
-
x
21:00
-
انتر ميلان
نابولي
-
x
21:00
-
ليفربول
بورتو
-
x
21:00
-
جالطة سراي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إنييمبا - نيجيريا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
المصري البورسعيدي
-
x
21:00
-
فيتا كلوب
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
18:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
21:00
-
وادي دجلة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/3/2018 11:20:06 AM