الأهلي يعلن لحاق حسام عاشور مباراة سطيف ويترقب "معلول"

أكد محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي أنه من الصعب أن يلحق علي معلول الظهير الأيسر للفريق بمباراة وفاق سطيف الجزائري بعد إصابته في مباراة الذهاب أمس بملعب السلام.

وأوضح محمد يوسف لبرنامج "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت أن إصابة علي معلول في العضلة الضامة وقد تجبره على الغياب أمام وفاق سطيف بالجزائر بخلاف حسام عاشور الذي سيلحق باللقاء بعدما أكد له الجهاز الطبي أنها خفيفة ولن تستمر لـ23 أكتوبر.

وقال محمد يوسف: "أحمد الله على الفوز بهدفين نظيفين على وفاق سطيف حتى نأخذ المباراة الثانية بمنتهى الجدية.. حان الوقت لندرك أن المباراة على شوطين انتهى أحدها في القاهرة".

وأضاف يوسف: "الحمد لله على أننا فزنا وخرجت شباكنا نظيفة رغم أن الجماهير كانت تتمنى الفوز بعدد أكبر من الأهداف".

وتابع يوسف: "سنسعى بقوتنا لزيادة عدد جماهيرنا إذا وصلنا للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا لأنهم سلاحنا القوي في هذه المواجهات الصعبة".

وواصل: "نحتاج مساعدة اتحاد الكرة والوقوف بجانبنا لأننا نمثل مصر في إفريقيا لذلك أتمنى تأجيل مباراة الداخلية بالدوري قبل لقاء سطيف في إياب نصف النهائي الإفريقي".