"الطاقة الذرية": لن نغير من طريقة التحقيق النووي في الخطة الإيرانية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الثلاثاء، أنها لن تغير من طريقة التحقيق النووي في الخطة النووية الإيرانية في إطار الإتفاق النووي التاريخي.



وقال المدير العام للوكالة، يوكيا أمانو، "بموجب إطار التحقيق القائم، ترسل الوكالة مفتشين إلى المواقع والأماكن فقط عند الحاجة".