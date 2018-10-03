تايلور سويفت تفتتح حفل توزيع جوائز AMAs

وافقت النجمة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت على الحلول ضيفةً على حفل توزيع جوائز AMAs العالمي.

وأشارت مصادر صحفية أجنبية أن تايلور سويفت ستفتتح سهرة الـAMAs بأغنية I Did Something Bad، حيث من المقرر أن يقام الحلل يوم 9 أكتوبر الجاري.

ومن المعروف أن تايلور سويفت البالغة من العمر 29 عامًا رشحت للفوز بـ4 جوائز عن 4 فئات مختلفة في الحفل لعام 2018، وهي فنانة العام، أفضل فنانة بوب/روك، أفضل ألبوم بوب/روك، وأفضل جولة حول العالم لموسيقى البوب/الروك.