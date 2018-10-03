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تايلور سويفت تفتتح حفل توزيع جوائز AMAs

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:43 ص
تايلور سويفت تفتتح حفل توزيع جوائز AMAs
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الفجر الفني
 

 وافقت النجمة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت على الحلول ضيفةً على حفل توزيع جوائز AMAs العالمي.

وأشارت مصادر صحفية أجنبية أن تايلور سويفت ستفتتح سهرة الـAMAs بأغنية I Did Something Bad، حيث من المقرر أن يقام الحلل يوم 9 أكتوبر الجاري.

ومن المعروف أن تايلور سويفت البالغة من العمر 29 عامًا رشحت للفوز بـ4 جوائز عن 4 فئات مختلفة في الحفل لعام 2018، وهي فنانة العام، أفضل فنانة بوب/روك، أفضل ألبوم بوب/روك، وأفضل جولة حول العالم لموسيقى البوب/الروك.

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