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الأسد: سوريا عائدة إلى دورها المحوري العربي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:44 ص
الأسد: سوريا عائدة إلى دورها المحوري العربي
بشار الأسد
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وكالات
 

قال الرئيس السورى بشار الأسد، فى تصريحات اليوم إن سوريا عائدة لدورها المحورى العربى.

 

 ونقلت قناة روسيا اليوم عن الرئيس السورى قوله "موقف الكويت كان مشرفا فى قمم المانحين لدعم الشعب السورى.

 

وأضاف الرئيس السورى أنه سيسدل قريبا جدا "الستار على الحرب الإرهابية"، معبرا عن ثقته بأن اللعبة السياسية تتغير.

 

جاء هذا بعدما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الرئيس السورى بشار الأسد أصدر أمرا بإطلاق عدد من المشاريع الخدمية والانتاجية فى المنطقة الساحلية.

 

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