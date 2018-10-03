اليوم.. جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد أمام "عاشور"

تعقد نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، بمقر اتحاد عمال مصر، بحضور ورئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور بعض أعضاء مجلس النقابة العامة.



