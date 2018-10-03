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اليوم.. جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد أمام "عاشور"

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:43 ص
اليوم.. جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد أمام عاشور
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منى صموئيل
 
تعقد نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، بمقر اتحاد عمال مصر، بحضور ورئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور بعض أعضاء مجلس النقابة العامة.

ومن المقرر أن يتم تسليم الكارنيهات في نفس اليوم من خلال إدارة الكارنيهات، بمقر اتحاد عمال مصر، مع إمكانية حضور أي محام لم يحضر جلسته السابقة، وكل من سدد الرسوم منذ 5 من سبتمبر الماضي.
المزيد عن: نقيب المحامين سامح عاشور حلف اليمين اخبار مصر
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