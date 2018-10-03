خبراء: مشروبات الطاقة تتسبب في اضطراب سلوك طفلك





أفاد خبراء أنه يجب على الآباء التفكير مرتين قبل إعطاء الأطفال مشروبات الطاقة المحلاة بالسكر.





يوضح راسل فينر، رئيس الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، أن مشروبات الطاقة تحتوي على مستويات عالية من الكافيين، 320 مليغراماً لكل لتر، ومما يبعث على الدهشة أنه ليس معروفاً سوى القليل عن سلامة الكافيين على نمو الأجسام.





ويضيف: "رغم أن الكافيين هو العقار النفسي الأكثر شيوعاً في الاستخدام غير أنه بالمقابل يزيد التوتر ويقلل النوم، وهو مرتبط بالمشكلات السلوكية لدى الأطفال والشباب.





ويتابع فينر أن مشروبات الطاقة غنية بالسكريات وغالباً ما تكون أكثر من الكمية التي يجب أن يستهلكها الطفل يومياً. ويشير إلى أن السكر "يساهم بلا شك في زيادة السعرات الحرارية الكلية وفي وباء السمنة"، ويعتبر أنه حان وقت حظر هذه المشروبات في بريطانيا.





وأظهر استطلاع أجري عام 2014 شمل أكثر من خمسة آلاف طفل في بريطانيا أن 14% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 11 إلى 15 عاماً، قالوا إنهم تناولوا مشروبات طاقة مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع وقال 5% إنهم يحتسون مشروبات الطاقة يومياً.





ويقول فينر إن أفضل طريقة لمساعدة الأطفال على تحسين مستويات الطاقة لديهم هو طبيعيا بـ "اتباع نظام غذائي جيد والحصول على ما يكفي من النوم وممارسة التمارين والأهم التفاعل مع الآخرين".



