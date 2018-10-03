محافظ كفر الشيخ: رفع كفاءة الطرق وصيانتها وإنشاء طريق دائري (صور)

قال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه يتم حصر جميع طرق المحافظة وضع هذه الطرق في خريطة وجدول يوضح البيانات الرئيسية، والتكاليف المتوقعة، والتقرير الفني بالحالة الفعلية لهذه الطرق والجهة المسئولة عن الصيانة، من خلال لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وتضم أساتذة متخصصين من كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، والمرور، والطرق والكباري، ومديرية الطرق بكفرالشيخ، والجهات المعنية، ويتم متابعتها من خلال وزارة الدفاع تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





وأضاف المحافظ، أنه سيتم حصر الطرق المتهالكة ورفع كفاءتها سواء كانت الطرق الداخلية أو الرئيسية وأيضا الطرق التي مضى عليها 10 سنوات ولم تشهد صيانة، مع انشاء طرق جديدة طبقًا لإحتياجات المحافظة، وإزالة المطبات العشوائية، وان يتم مراعاة المواصفات الفنية والقياسية عند إنشاء المطبات، بالتنسيق مع المرور تحت اشراف السكرتير العام، للحفاظ على الطريق وحالة السيارات وحركة المركبات على الطرق، للحد من الحوادث، وتحقيق الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين.





تابع محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم ربط الطرق الداخلية بالشوارع الرئيسية، ولأول مرة يتم دراسة انشاء طريق دائرى حول كفرالشيخ للربط بالطريق الدولى الساحلى دون المرور ببرج البرلس لتقليل المسافة وبما يتوافق مع الاحتياجات والخطط المستقبلية لمحاور التنمية بمحافظة كفرالشيخ.