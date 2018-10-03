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"الصحة العالمية": تفشي الكوليرا في اليمن بدأ يتسارع مرة أخرى

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:28 ص
الصحة العالمية: تفشي الكوليرا في اليمن بدأ يتسارع مرة أخرى
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هالة الشحات
 
أكدت منظمة الصحة العالمية، من خلال أخر أحدث بيانات لها، علي أن تفشي مرض "الكوليرا" في اليمن بدأ يتسارع مرة أخرى، حيث يتم حاليا الإبلاغ عن عشرة آلاف حالة اشتباه للإصابة بالمرض أسبوعيا.

كما يزيد هذا بواقع المثلين عن متوسط معدل الإصابة خلال أول ثمانية أشهر من العام عندما تم تسجيل 154527 حالة إصابة في كل أنحاء اليمن مع وفاة 196 شخصًا.

ويمكن لمرض الكوليرا أن يودي بحياة أي طفل في غضون ساعات إذا لم يحصل على علاج.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن نحو 1.8 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية مما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض.


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