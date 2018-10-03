ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الشرطة البرازيلية تقتل 10 سجناء استطاعوا الفرار شمال شرقي البلاد

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:25 ص
الشرطة البرازيلية تقتل 10 سجناء استطاعوا الفرار شمال شرقي البلاد
الشرطة البرازيلية - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

ذكرت صحيفة "بيريوديكو" البرازيلية أن الشرطة قتلت عشرة سجناء استطاعوا الفرار، في خضم اشتباكات مع الشرطة لإخماد عصيان نظمه نزلاء أحد سجون ولاية توكانتينس شمال شرقي البلاد.

 

وذكرت الصحيفة أن السجناء نظموا عصيانهم في سجن Barra da Grota في بلدة أراغوينا الثلاثاء وتمكنوا خلال ذلك من ارتهان معلم كان يلقي درسا في السجن، والاستيلاء على أسلحة بعض الحراس.

 

وأضافت أن ما لا يقل عن 20 سجينا استطاعوا الفرار ونظمت حملة للقبض عليهم أسفرت عن مقتل 10 منهم، فيما لا يزال الـ10 المتبقون فارّين.

 

المزيد عن: مقتل 10 سجناء الشرطة البرازيلية البرازيل 10 سجناء
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
-
x
18:55
-
سرفينا زفيزدا
لوكوموتيف موسكو
-
x
18:55
-
شالكه
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
كلوب بروج
بوروسيا دورتموند
-
x
21:00
-
موناكو
توتنهام
-
x
21:00
-
برشلونة
بي إس في آيندهوفن
-
x
21:00
-
انتر ميلان
نابولي
-
x
21:00
-
ليفربول
بورتو
-
x
21:00
-
جالطة سراي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إنييمبا - نيجيريا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
المصري البورسعيدي
-
x
21:00
-
فيتا كلوب
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
18:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
21:00
-
وادي دجلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/3/2018 11:20:27 AM