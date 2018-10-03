مشاهدة مباراة ليفربول VS نابولي | محمد صلاح

حقق ليفربول فوزاً غالياً فى الجولة الأولى على باريس سان جيرمان الفرنسى بنتيجة 3 – 2، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة مبكراً.

يطير فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري (محمد صلاح)، إلي إيطاليا لمواجهة فريق نابولي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الموافق 3-10-2018، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة العاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر لايف.







موعد مباراة ليفربول أمام نابولي:

تبدأ مباراة ليفربول مع نابولي يوم الأربعاء والموافق 3 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب فريق نابولي المعروف باسم "سان باولو"، ويدخل فريق ليفربول اللقاء وفي ذهنه حصد الانتصار لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعدما فاز في الجولة الأولي على باريس سان جيرمان الفرنسي، كما أنه يحتاج للتأهل من دور المجموعات والذهاب بعيداً أملاً في حصد اللقب بعدما فشل في الفوز بالبطولة العام الماضي بالخسارة من ريال مدريد في النهائي.







أما فريق نابولي تعادل في اللقاء الأول مع النجم الأحمر لذلك يأمل في استغلال جماهيره للفوز على ليفربول للمنافسة على الصعود من المجموعة الصعبة بدوري أبطال أوروبا، اليوم مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي ومتابعة (محمد صلاح) لاعب المنتخب المصري بث مباشر لايف، متابعة مباراة ليفربول وأخبار (محمد صلاح) على موقع الفجر الرياضي.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نابولي:

أعلنت قناة بي إن سبورت الرياضية عن نقل مباراة ليفربول أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا على قناة "بي إن سبورت 5" beIN SPORTS HD 5 الرياضية ويعلق على المباراة الجزائري حفيظ دراجي.







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Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 12265 H 30000

RMC Sport 1 HD France

Eutelsat 5°W – 11138 V 29950

Eutelsat 5°W – 12522 V 29950

Varzish Sport HD Tajikistan

NSS 57°E – 11565 H 10740

Yahsat 52°E – 11785 H 27500

Idman TV Azerbaijan

AzerSpace 46°E – 11175 H 27500

BT Sport 1 UK

Astra 28°E -11344 V 27500

Match! Futbol 1 HD Russia

Horizons 85°E – 11840 H 28800

Star Sports Select HD 1 India

G-Sat 93°E – 11630 H 32000

Intelsat 45°E – 11155 V 45000

Intelsat 45°E – 11495 V 45000

Ziggo Sport Select HD Netherlands

Astra 23°E – 12129 V 29900

DAZN 1 HD Germany

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Vamos Spain

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Canal+ Sport 2 HD Poland

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Sport TV2 Portugal

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Diema Sport 2 Bulgaria

Hellas Sat 39°E – 12482 V 30000

Eutelsat 16°E – 11595 V 30000

Futbol 2 Ukraine

Eutelsat 9°E – 12149 V 27500

Astra 4°E – 12130 V 27500

Digi Sport 4 HD Slovakia

Thor 1°W – 12607 V 26667

Spiler 1 TV Hungary

Thor 1°W – 12766V 28000

تاريخ مواجهات ليفربول VS نابولي:

تقابل ليفربول مع نابولي مرتين فقط في موسم 2010/2011، فاز ليفربول في لقاء وتعادلا في اللقاء الآخر، ففي 21 أكتوبر 2010، تعادلا بدون أهداف، ثم في 4 نوفمبر 2010 فاز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف، وستكون مباراة ليفربول مع نابولي خاصة ومثيرة بين اثنين من أفضل مدربي العالم وهما؛ كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي الإيطالي، ويورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي.

ويستقبل نابولى الايطالى بملعب "سان باولو" نظيره ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال، مشاهدة مباراة ليفربول أمام نابولي بث مباشر كورة أتش دي، متابعة لقاء ليفربول ضد نابولي كورة لايف، اليوم شاهد ليفربول مع نابولي كورة ستار، بث مباشر الأسطورة لأهم مباريات اليوم الأربعاء ليفربول (محمد صلاح) يواجه نابولي في دوري أبطال أوروبا.







تشكيلة ليفربول المتوقعة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، أندي روبيرتسون

خط الوسط: جيني فينالدوم، جيمس ميلنر، نابي كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني

تشكيلة نابولي المتوقعة:

حراسة المرمي: أوسبينا

خط الدفاع: هساي، ألبيول، كوليبالي، ماريو روي

خط الوسط: كاييخون، اَلان، هامسيك، زيلينسكي

خط الهجوم: ميليك، إنسيني







ترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا:

-ليفربول 3 نقاط

- نابولي نقطة واحدة

- النجم الأحمر نقطة واحدة

- باريس سان جيرمان بدون نقاط



