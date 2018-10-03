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روسيا تسلم سوريا صواريخ "إس 300"

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 10:21 ص
روسيا تسلم سوريا صواريخ إس 300
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هالة الشحات
 
أعلنت روسيا أنها سلمت سوريا نظام صواريخ أرض جو من طراز إس-300 في تحد لمخاوف إسرائيلية وأمريكية من أن بيع هذه الأسلحة سيشجع إيران ويصعد الحرب السورية، حيث أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اجتماع بثته قناة روسيا 24 التلفزيونية أمس أن "العمل انتهى قبل يوم"، وأضاف أن النظام سيعزز أمن العسكريين الروس في سوريا.

كما قررت روسيا تزويد سوريا بهذا النظام على الرغم من اعتراض إسرائيل، عقب اتهام موسكو لإسرائيل بأنها تسببت بشكل غير مباشر في إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا في سبتمبر.

وأبدت إسرائيل أسفها لمقتل 15 من أفراد سلاح الجو الروسي مرجعة الحادث إلى عدم الكفاءة السورية، وقالت إنها مضطرة لمواصلة اتخاذ إجراءات ضد ما يشتبه بأنها عمليات نشر قوات مدعومة من إيران عبر حدودها الشمالية.
المزيد عن: سوريا روسيا تسليم صواريخ اس 300 اسرائيل
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