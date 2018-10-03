آل الشيخ: 4 استادات رياضية للهلال والنصر والأهلي والاتحاد
الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:09 صالفجر السعودي
اجتمع رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، في مقر إقامته بنيويوك، مع مسؤولي عدد
من البنوك السعودية، استعدادًا لإطلاق فرص استثمارية جديدة تتضمَّن إنشاء استادات رياضية
لأندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.
وأشار حساب الهيئة
العامة للرياضة، في تويتر، اليوم، إلى أن الفرص الاستثمارية سيتم من خلالها بناء 4
استادات رياضية لأندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، لافتًا إلى أنه سيُطلَب من
إدارات الأندية إعداد التصاميم اللازمة لهذه الملاعب.
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