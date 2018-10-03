الحوثيون يفجرون منازل أتباع عبد العظيم الحوثي بمحافظة صعدة

قصفت مدفعية ميليشيات الحوثي الانقلابية عشوائياً عدداً من قرى محافظة صعدة، التي تحاصرها منذ أيام، وفجرت عدداً من البيوت فيها.

وقال مصدر محلي لوكالة "2 ديسمبر" الإخبارية اليمنية بمديرية سحار، إن ميليشيا الحوثي قصفت قرى آل حميدان بمديرية سحار المحاصرة، وفجرت منازل 3 منها على رؤوس ساكنيها.

من جهة أخرى، طالب أنصار محمد عبد العظيم، بمحافظة حجة، في خطاب، ميليشيا الحوثي بفك الحصار عن آل حميدان فوراً، ومغادرة المنطقة.

وقال مصدر محلي بمحافظة حجة، إن "آل أبو هادي وصفوا في خطابهم ما يحصل لآل حميدان بالفاجعة".

وتوعدوا ميليشيات الحوثي "إذا لم يرفع الحصار والعدوان عن أتباع العلماء في آل حميدان بمحافظة صعدة، فليعلموا أننا لن نظل مكتوفين الأيدي"، حسب تعبيرهم.

ودارت اشتباكات عنيفة بين ميليشيا عبد الملك الحوثي، وجماعة محمد عبد العظيم الحوثي، حسب المصادر، في منطقة في آل عمار، بالمديرية ذاتها.

واستنفر محمد عبد العظيم الحوثي في بيان أتباعه، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، للتدخل العاجل لإنقاذ أهالي آل حميدان من "العدوان الغادر والغاشم الجبان من قبل من يسمون أنفسهم أنصار الله الحوثيين"، واصفاً إياهم بـ"المجرمين اللصوص السلاليين".

وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 40 مسلحاً في مديرية سحار التابعة لمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للمليشيا.