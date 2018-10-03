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آل الشيخ يطالب "الهلال" باتخاذ اللازم تجاه تجاوز "عموري"

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:03 ص
آل الشيخ يطالب الهلال باتخاذ اللازم تجاه تجاوز عموري
عموري
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الفجر السعودي
 

رفض تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، ما اعتبره تجاوزًا من لاعب الهلال، عمر عبدالرحمن "عموري" في حق ناديه السابق "العين الإماراتي"، مطالبًا إدارة الزعيم باتخاذ اللازم تجاهه.

 

وقال آل الشيخ: "غير مقبول ما صرح به اللاعب عمر عبدالرحمن "عموري " في قناة دبي، أرجو من إدارة الهلال اتخاذ اللازم لضبط هذه التصريحات.. فليس مقبولا التجاوز على نادي العين الشقيق".

 

كان عموري قال في تصريحات لقناة دبي إن عروضًا كبيرة للاحتراف في أوروبا كانت تصل إلى نادي العين، إلا أن إدارة النادي كانت تخفيها عنه، موضحًا أن إدارة العين فكرت فقط في مصلحتها حين تدخل نادي آخر في منافسة مع الهلال للتعاقد معه، وأهملت رغبته الشخصية في العودة إلى بطل الدوري السعودي "الهلال".

 

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