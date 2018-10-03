"الأرصاد": طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.





كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى





القاهرة 24 34

وسط الدلتا 24 33

الإسكندرية 21 31

بلطيم 22 30

مطروح 20 31

السلوم 20 33

سيوة 21 34

بورسعيد 25 30

دمياط 25 29

العريش 21 31

رفح 21 30

الإسماعيلية 20 34

السويس 21 34

رأس سدر 25 34

نخل 21 35

نويبع 25 36

طابا 23 34

كاترين 19 34

الطور 26 35

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 26 38

مرسى علم 27 38

الفيوم 24 36

بني سويف 24 36

المنيا 23 37

أسيوط 24 38

سوهاج 25 40

قنا 26 41

الأقصر 26 41

أسوان 27 42

أبوسمبل 29 41

الوادي الجديد 29 41

شلاتين 27 36

أبو رماد 28 34

رأس حدربة 29 33

حلايب 29 33