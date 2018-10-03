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فرنسا: توقيف رضوان فايد الهارب من السجن باستخدام مروحية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:00 ص
فرنسا: توقيف رضوان فايد الهارب من السجن باستخدام مروحية
رضوان فايد الهارب
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وكالات
 

قالت مصادر في الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنها ألقت القبض على رجل عصابات فر من السجن في الصيف الماضي.

 

وقالت المصادر إن رضوان فايد، الذي تتعقبه الشرطة منذ أوائل يوليو بعد أن هربه مسلحون من السجن في طائرة هليكوبتر، اعتقل في بلدة كري شمالي باريس.

 

كما أكد وزير الداخلية المستقيل، جيرار كولومب، القبض على فايد. وقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقالة كولومب، أمس الثلاثاء.

 

وكان فايد يقضي عقوبة السجن 25 عاماً في سجن جنوبي العاصمة الفرنسية في جريمة سطو مسلح أدت إلى مقتل شرطية عام 2010.

 

المزيد عن: فرنسا رضوان فايد الهارب السجن استخدام مروحية
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