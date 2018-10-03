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البيت الأبيض: مقال "نيويورك تايمز" عن تحايل ترامب "مضلّل"

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:55 ص
البيت الأبيض: مقال نيويورك تايمز عن تحايل ترامب مضلّل
ترامب
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وكالات
 

انتقد البيت الأبيض مقالا لصحيفة "نيويورك تايمز"، اتهمت فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتحايل على مصلحة الضرائب في تسعينات القرن الماضي.

 

ووصفت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية سارة ساندرز هذه الاتهامات بـ"بغير الدقيقة والمضللة"، وقالت: "توفي والد الرئيس ترامب منذ حوالي 20 عاما، ومن المؤسف أن نشهد هذه الهجمات المضللة على عائلة ترامب من "نيويورك تايمز" الفاشلة. قبل عقود، قامت دائرة الإيرادات الداخلية بمراجعة هذه الصفقات وأقرتها".

 

وأكدت "نيويورك تايمز"، أن الرئيس ترامب ضالع في مخالفات ضريبية شملت الاحتيال للتهرب من الضرائب.

واتهمت الصحيفة الرئيس الأمريكي، بأنه ورث أصول والده فريد ترامب التي قدّرت بـ413 مليون دولار على الأقل من خلال صفقات عقارية "مثيرة للشبهة والشكوك".

 

وتزعم الصحيفة، بأن ترامب أسس شركة وهمية وقام عبرها بتمرير ملايين الدولارات التي قدمتها له عائلته.

 

وقدم ترامب المساعدة لوالده، في شطب ملايين الدولارات بشكل غير مشروع من الاستحقاق الضريبي.

 

كما تعمّد حسب الصحيفة، تخفيض قيمة العقارات التي ورثها عن والديه ما سمح له بتقليص الضرائب المفروضة عليها.

 

وتعتبر الضرائب التي تفرض على الورثة في الولايات المتحدة، عالية جدا وعلى الوريث أن يسدد لمصلحة الضرائب نصف المبلغ الموروث تقريبا.

 

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