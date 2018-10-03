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برشلونة يواجه توتنهام "متعدد الإصابات" في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:49 ص
برشلونة يواجه توتنهام متعدد الإصابات في دوري أبطال أوروبا
برشلونة وتوتنهام
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الفجر الرياضي
 

يحل نادي برشلونة الإسباني ضيفًا على توتنهام الإنجليزي في الساعة التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


ويسعى توتنهام لتعويض خسارته بهدفين مقابل هدف أمام إنتر ميلان الإيطالي بينما برشلونة فاز على أيندهوفن الهولندي في الجولة الأولى.


ويؤمن أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة أن الهزيمة فى مباراة اليوم ستضعه تحت مزيد من الضغوط في ظل تراجع النتائج بالدوري الإسباني.


ويفتقد توتنهام لأهم 5 لاعبين وهم ديلى آلى وكريستيان إريكسن وفيرتونخين وموسى ديمبلي وسيرجى أورييه للإصابة.


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