4 نصائح للتغلب على زيادة الوزن بعد فصل الشتاء

يزداد الوزن في فصل الشتاء، وفي هذا الصدد تقدم خبيرة التغذية سوزي بريل قائمة لمن يريدون التخلص من بعض الكيلوجرامات التي اكتسبوها في هذا الفصل.

نقلت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية عن سوزي قولها، إن القريدس يشتهر بمحتواه العالي من البروتين وبانخفاض سعراته الحرارية، ويعد خيارًا شهيًّا عند مزجه بطعام خفيف آخر.

ولكن سوزي تقول، إن هذا يمكن أن يصاحبه ضرر غذائي، حيث تشير قائلة: "أكبر مشكلة خاصة بالقريدس هي ما نأكله معه.. فإذا تم تناوله مقليًّا أو جرى تقديمه مع صلصة بيضاء أو مرق توابل، سوف يرتفع محتوى الدهون بشكل ملحوظ".

الليمون:

يمكن إضافة الليمون تقريبًا إلى كل الوجبات ليجلب معه انتعاشًا للموسم الجديد. ويعد الليمون مصدرًا رائعًا لفيتامين سي.

وتضيف سوزي: "يساعد الليمون في خفض المؤشر الجلايسيمي للوجبات التي تحتوي على كربوهيدرات ويمكن أن يكون للبعض من الطقوس الرائعة عندما يرافقه زجاجة مياه لبدء اليوم بإعادة الترطيب".

السبانخ:

لا تزال السبانخ تتربع على عرش المغذيات.

إذ تقول سوزي: "تلقي الأوراق الخضراء الداكنة للسبانخ الضوء على محتواها الغني من العناصر الغذائية؛ حيث تعد أوراق السبانخ مصدرًا غنيًّا لفيتامين سي وحمض الفوليك".

وتنصح سوزي أيضًا بطهي السبانخ بزيت الزيتون لتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

الشاي الأخضر:

رغم أن الشاي الأخضر ليس طعامًا فعليًّا فهو مفيد للغاية لخسارة الوزن والصحة الداخلية.

وقالت سوزي: "إذا كنت تبحث عن معزز لحرق الدهون، فإضافة بضعة أكواب من الشاي الأخضر إلى يومك هو أفضل وسيلة".