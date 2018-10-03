ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

4 نصائح للتغلب على زيادة الوزن بعد فصل الشتاء

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:52 ص
4 نصائح للتغلب على زيادة الوزن بعد فصل الشتاء
زيادة الوزن
طباعة
الفجر السعودي
 

يزداد الوزن في فصل الشتاء، وفي هذا الصدد تقدم خبيرة التغذية سوزي بريل قائمة لمن يريدون التخلص من بعض الكيلوجرامات التي اكتسبوها في هذا الفصل.

 

نقلت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية عن سوزي قولها، إن القريدس يشتهر بمحتواه العالي من البروتين وبانخفاض سعراته الحرارية، ويعد خيارًا شهيًّا عند مزجه بطعام خفيف آخر.

 

ولكن سوزي تقول، إن هذا يمكن أن يصاحبه ضرر غذائي، حيث تشير قائلة: "أكبر مشكلة خاصة بالقريدس هي ما نأكله معه.. فإذا تم تناوله مقليًّا أو جرى تقديمه مع صلصة بيضاء أو مرق توابل، سوف يرتفع محتوى الدهون بشكل ملحوظ".

 

الليمون:

يمكن إضافة الليمون تقريبًا إلى كل الوجبات ليجلب معه انتعاشًا للموسم الجديد. ويعد الليمون مصدرًا رائعًا لفيتامين سي.

 

وتضيف سوزي: "يساعد الليمون في خفض المؤشر الجلايسيمي للوجبات التي تحتوي على كربوهيدرات ويمكن أن يكون للبعض من الطقوس الرائعة عندما يرافقه زجاجة مياه لبدء اليوم بإعادة الترطيب".

 

السبانخ:

لا تزال السبانخ تتربع على عرش المغذيات.

إذ تقول سوزي: "تلقي الأوراق الخضراء الداكنة للسبانخ الضوء على محتواها الغني من العناصر الغذائية؛ حيث تعد أوراق السبانخ مصدرًا غنيًّا لفيتامين سي وحمض الفوليك".

 

وتنصح سوزي أيضًا بطهي السبانخ بزيت الزيتون لتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

 

الشاي الأخضر:

رغم أن الشاي الأخضر ليس طعامًا فعليًّا فهو مفيد للغاية لخسارة الوزن والصحة الداخلية.

 

وقالت سوزي: "إذا كنت تبحث عن معزز لحرق الدهون، فإضافة بضعة أكواب من الشاي الأخضر إلى يومك هو أفضل وسيلة".

 

المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان زيادة الوزن المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك الشتاء السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
-
x
18:55
-
سرفينا زفيزدا
لوكوموتيف موسكو
-
x
18:55
-
شالكه
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
كلوب بروج
بوروسيا دورتموند
-
x
21:00
-
موناكو
توتنهام
-
x
21:00
-
برشلونة
بي إس في آيندهوفن
-
x
21:00
-
انتر ميلان
نابولي
-
x
21:00
-
ليفربول
بورتو
-
x
21:00
-
جالطة سراي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
إنييمبا - نيجيريا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
المصري البورسعيدي
-
x
21:00
-
فيتا كلوب
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
18:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
21:00
-
وادي دجلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/3/2018 9:10:23 AM