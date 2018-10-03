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ثانى ثوران بركانى فى أندونيسيا بعد مقتل 1350 شخصا جراء الزلزال

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:50 ص
ثانى ثوران بركانى فى أندونيسيا بعد مقتل 1350 شخصا جراء الزلزال
ثوران بركانى فى أندونيسيا
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خاطر عبادة
 

اندلع ثوران بركانى فى جبل سوبوتان، وهو بركان في جزيرة سولاويزي في إندونيسيا، بعد أيام قليلة من وقوع زلزال مدمر وتسونامي أصاب نفس الجزيرة، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 1350 شخصًا.

 

وبدأ ثوران البركان صباح الأربعاء في الساعة 8.47 صباحا بالتوقيت المحلي "الـ3 صباحاً بتوقيت جرينتش"، حيث لوحظ الرماد بارتفاع يصل إلى 5،809 متر فوق مستوى سطح البحر.

وأصدرت الوكالة الإقليمية لإدارة الكوارث، تحذيراً للمنطقة المتأثرة، قائلة: "يجب ألا يكون لدى المجتمع أنشطة في جميع المناطق داخل دائرة نصف قطرها 4 كيلومترات من قمة جبل سوبوتان وداخل منطقة التوسع القطاعية إلى الغرب-الجنوب،0 باتجاه الغرب حتى مسافة 6.5 كم من القمة التي تعد منطقة فتحة فاصلة لتجنب التهديد المحتمل للحمم البركانية والسحب الساخنة".

 

ومن المتوقع أن ينخفض ​​الرماد البركاني في منطقة تقع إلى الشمال الغربي من الجبل، وفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية.

كما ذكرت الصحيفة، اليوم حدوث ثوران بركانى أخر فى جزيرة جاوا الأندونيسية بعد دقائق فقط من ثوران جبل سوبوتان، بينما أكدّ حاكم المنطقة، أنّه لا يوجد ما يدعو للقلق، خارج منطقة تبعد ع البركان 2 كم.

 

المزيد عن: عالم زلزال ثوران بركانى أندونيسيا أخبار
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