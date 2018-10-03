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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3ـ10ـ2018 بمحافظة الإسماعيلية

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 08:47 ص
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3ـ10ـ2018 بمحافظة الإسماعيلية
أسعار الدواجن اليوم
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسواق الدواجن، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء 3 ـ 10 ـ 2018، استقرار في الأسعار، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 28 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 33 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 37 جنيهًا.

ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 35 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 29 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 33 جنيهًا.
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